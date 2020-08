Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 22

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Comenzar a evitar el tabaco, el alcohol y la grasa animal es un buen comienzo para mejorar de sobremanera tu vida. Comienza a dedicar tiempo a tu salud física, mental y emocional. Debes hacer un cambio primero.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

No tienes tiempo suficiente para el amor, la persona que te ame lo entenderá. No te guardes los pensamientos sólo para ti, si tienes un tiempo libre aprovéchalo para compartir un momento agradable y especial junto a tu amor.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Quieres estar más que nunca en tu zona de confort, aprovecha este momento para compartir y aprovechar a tus seres queridos. Crea un ambiente acogedor y agradable para que tus momentos se vuelvan cada vez más cálidos y armoniosos.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Las injusticias te tienen harto y quieres hacer algo por generar el cambio, es válido, ya llegará el momento. Toma este tiempo como un momento para mejorar y hacerte más fuerte e inteligente, así podrás comenzar a generar grandes cambios.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Tendrás pruebas de fuego y debes ser astuto para sobrellevarlas, trabajar tu fuerza de voluntad. Siempre la respuesta y el camino correcto será donde esté la salud, el amor y la tranquilidad que necesitas en tu vida.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Has favorecido por bastante tiempo tu profesión y hoy te toca estar de hogareño, disfruta este momento e intenta aprovechar este espacio. Evita conflictos que pueden generar disgustos emocionales a ti y los demás.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Te sientes frustrado y malhumorado, variadas situaciones te están poniendo un tanto impulsivo. Es muy normal, no eres el único, todos se sienten de esa forma la mayor parte del tiempo, aprende a superarlo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Gustas tener todo bajo control, incluyendo tus relaciones personales, pero no agotes las energías de los demás, es innecesario. En estos momentos tu pareja necesita tu amor, apoyo y comprensión más que nunca.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Siempre haz sido un gran luchador y sacas fuerza para que ningún viento fuerte te bote, es en estos momentos en los que más tu familia necesitará de ti. A diario debes darte un cariñito a ti mismo, ya sea un descansito o un masajito.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Presta atención a tu relación amorosa, escucha a tu pareja y tú también comunicate con ella para que se lleven mejor en todos los aspectos. La persona que está contigo te disfruta mucho. pero a veces le gustaría que la escucharas más.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

No castigues a nadie si comentes un error. No hagas lo que a ti no te gusta que te hagan, debes aprender a tomar las cosas más a la ligera y no dejarte llevar por impulsos que te dejan agotados.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Hoy es un día para descansar y disfrutar en familia, esos tiempos de calidad que tanto disfrutas, hacer un poco de deporte junto a ellos y calentar el cuerpo del frío. Come rico, pero saludable.