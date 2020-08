"Si me la hubiera hecho...": Laura Prieto aclara dudas sobre supuesta intervención en el rostro

Una de las cirugías más populares del último tiempo es la bichectomía, que consiste en extraer las bolas de bichat ubicadas en las mejillas, para obtener un rostro mucho más delgado. Este procedimiento ha ganado varios adeptos, especialmente en el mundo del espectáculo, por lo que no es de extrañar que los famosos sean consultados por si lo hicieron o no. Una de las últimas en responder la pregunta fue Laura Prieto, quien actualmente se encuentra en Chile.

La modelo recibió la interrogante a través de Instagram, por parte de un curioso usuario. "Laurita te hiciste bichectomía o son rumores?", fue su consulta. Sin embargo, la ex chica reality contestó que le gusta el aspecto de su rostro. "Soy cachetoncita, me gusta mi cara así. Si me la hubiera hecho no tendría cachetetos goldos", puso, junto a una fotografía tomando helado.

