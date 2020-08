“Me faltan ocho”: Lisandra Silva muestra los resultados de su dieta tras perder casi 14 kilos

Lisandra Silva se convirtió en madre por primera vez el pasado 28 de mayo, y desde el primer día decidió retomar una alimentación saludable para bajar los más de 20 kilos ganados durante su embarazo.

Antes de tener a su hijo Noah, la modelo lucía un cuerpo muy tonificado, el cual se ha decidido a recuperar a punta de una buena nutrición y ejercicios.

Al menos así lo contó en su cuenta de Instagram donde mostró los resultados obtenidos durante este tiempo. "Los que me siguen saben que subí 20 kilos, si es que no 22 kilos durante mi embarazo y obviamente me ha costado un poquito bajar esos kilos", comenzó relatando en sus stories.

La cubana recibe todos los días un menú listo de las comidas del día, elaborado según sus requirimientos para bajar de peso, y el cual es entregado por una empresa de nutrición directamente en su casa.

Además, ha comenzado a retomar la actividad física y los entrenamientos tres veces a la semana.

"Aquí pueden ver los resultados, ya van dos meses y medio desde que di a luz, ahí voy bajando los kilitos, me faltan todavía ocho kilos, quizás no se ven, pero se sienten", señaló mientras se grababa mostrando su cuerpo con tenida deportiva.