Myriam Hernández lanza nuevo disco a dos días de su primer concierto online

Myriam Hernández no se detiene y con la finalidad de sorprender al público estrena la versión en español de “Make you feel my love”, cuya versión más popular es la que realizara Adele en el año 2008. En esta oportunidad y a horas de su primer concierto online, es la voz más importante de la música romántica en español, quien le da su sello y energía a “Sentirás mi amor”, single que ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

El arreglo fue realizado por su director musical, Cristóbal Platz, y la grabación, mezcla y guitarra eléctrica de su hijo, Jorge Saint Jean.

Convertida en una de las baladas más importantes de la música contemporánea “Make you feel my love”, fue escrita por Bob Dylan e incluida en su trigésimo álbum de estudio, “Time Out of Mind”, de 1997. A partir de entonces, ha sido interpretada por una treintena de artistas, incluida la famosa versión de Adele, a las que se suma ahora la especial versión en español de Myriam Hernández.

“Sentirás mi amor” será parte del setlist que la cantante chilena presentará en su show “ Myriam: íntima, encuarentenada ”. En este espectáculo, incluirá sus temas más reconocidos en un formato entrañable y mucho más cercano, que incluye, además, un espacio de conversación con el público a través de un chat a partir de las 19:40 horas.

Para este concierto del domingo, así como también para “ Myriam: lado B ” y “ Myriam: éxitos ”, que se realizarán los días 29 y 30 de agosto, respectivamente, la artista estará acompañada de todo su staff y a banda completa, sin público y resguardando todas las medidas sanitarias que corresponden.

Las entradas para estos tres espectáculos están a la venta en www.TicketHoy.com, con un valor de $8.000 cada uno y parte de esta recaudación irá en beneficio de www.redalimentos.cl, con el objetivo de entregar víveres a las familias más vulnerables de Chile.

Las personas que tengan sus tickets emitidos para las fechas originales de estos conciertos, que se iban a realizar el 28 de junio y 4 y 5 de julio, recibirán un link para ver él o los shows, sin tener que realizar ningún tipo de trámite adicional. Ante cualquier duda, comunicarse a [email protected]oy.com.

