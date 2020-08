Biógrafos de Felipe Camiroaga se refirieron al incendio de la casa y a la teoría que apunta a Nano Calderón

Cientos de usuarios comenzaron a difundir una historia que vinculaba Hernán "Nano" Calderón con el incendio de la casa de Felipe Camiroaga. El incendio, ocurrió en febrero de 2011 en la residencia de Chicureo del “Halcón”. Calderón tiene actualmente 23 años, por lo que, para esa fecha, tenía entre 13 y 14 años de edad. ¿De donde surgió la teoría de que podría haber iniciado el incendio?

En la biografía "Felipe Camiroaga, la verdadera historia", escrita por los periodistas Cristián Farías y Cecilia Gutiérrez, se habla de una persona que llegó al lugar del siniestro a ayudar. Y que sería hijo de alguien de la farándula. Un tuit de Hernán Calderón Argandoña donde señalaba "Ma feliz ke camiroaga con bomberos en xicureo", data del mismo año. Con esto, los tuiteros comenzaron a construir toda una teoría al respecto. Además, el tuit fue escrito pocos días antes del accidente que le quitó la vida a Camiroaga ese mismo año.

Ma feli ke camiroaga con bomberos en xicureo .-. XD — Hernán Calderón (@Nano_Calderon) August 31, 2011

Biógrafos deciden hablar

En entrevistas dadas a la prensa hace unos años, la biógrafa Cecilia Gutiérrez señala que ella, junto a Farías, conocen la identidad de quién originó el incendio. Pero que, dado a que Camiroaga no quiso entablar acciones legales, les pidió omitir el dato en la entrevista. Como parte del compromiso que hicieron con él, ambos autores han decidido no revelar ese dato.

Sin embargo, ambos se refirieron al tema. Farías, como editor de Glamorama y a través de la misma plataforma, se habló sobre el rumor y aclaró el tema. "La biografía relata que, en el lugar del incendio, donde se encontraba el ‘Halcón de Chicureo’ y sus más cercanos cuando las llamas recién habían sido aplacadas, ocurrió lo siguiente", aclara el autor.

"‘Poco después de las seis de la mañana apareció un hombre que nadie conocía, pero que estacionó su auto al interior del terreno y se les acercó a conversar. ‘Hola, soy un vecino cooperador’, dijo. Camiroaga y su grupo de íntimos se miraron extrañados, aunque luego continuaron con la remoción de escombros’“, escribió Farías.

Detalles que aparecen en la biografía de Camiroaga

“El desconocido intentaba entrar en conversa con Felipe, pero el afligido rostro de TVN ignoró sus palabras porque tenía sus pensamientos en otra parte, tratando de asimilar la gran pérdida que había sufrido“, agrega la biografía. El incendio, según detalla el libro resultó ser intencional. Esto tras el informe de la Segunda Compañía de Bomberos de Lampa.

“Con todos los antecedentes de la investigación en sus manos, y sabiendo el nombre del sospechoso con el que tuvo contacto durante la misma mañana del siniestro, Felipe tomó su decisión. No quiso entablar acciones legales porque opinó que sería un proceso ‘demasiado doloroso’”, se señala en el libro. En el mismo texto, se dice que sería hijo de una cantante famosa en los 80's. Pero no se entregan más antecedentes.

Farías aclaró a Glamorama que la relación entre Calderón y el incendio no es más que una fantasía. “De esta manera, cabe racalcar que el sospechoso nunca fue Nano Calderón Argandoña”, aseguró.

Un live para aclarar el tema

Por otra parte, Cecilia Gutiérrez optó por realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. "Efectivamente, quien quemó la casa es hijo de una mujer del espectáculo, una cantante que fue muy famosa en la década de los 70 y 80", dijo la periodista y editora de entretención de Publimetro.

Junto a esto, Cecilia volvió a señalar que Felipe Camiroaga no quiso querellarse contra la persona que quemó su hogar ya que la consideró una persona enferma psicológicamente.

"Esta persona tenía una fijación con ser famoso y ser amigo de los famosos", comentó la también panelista de ‘Me Late’. Aclaró además que el sujeto, en esa época, tenía unos 20 años. el dato no es menor, pues con esto dejó claro que Nano Calderón no está involucrado en el hecho. El año 2011, tenía solo unos 14 años. "No es Nano Calderón", mencionó la periodista. Era la información que todos esperaban expectantes. Entre los comentarios, un usuario le comentó al inicio "si fue Nano, pestañea dos veces".