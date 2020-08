Kel Calderón subió una foto a Twitter y los usuarios empezaron a especular sobre su hermano

La polémica por Hernán "Nano" Calderón, continúa. Recordemos que el joven de 23 años se encuentra acusado por parricidio frustrado contra su padre. Su hermana, Kel Calderón, no ha estado al margen de la pelea. Desde un inicio, ha dado claras señales en apoyo a su padre frente a esta situación. La joven influencer y egresada de derecho lo ha tratado de psicópata y parricida en redes.

Recientemente subió una foto jugando el popular juego "cachos", y sin agregar ningún otro texto, fueron sus seguidores los que comenzaron a especular. “Mi papá me enseñó a jugar cacho cuando era chica. Afortunadamente, no tenemos cachos en la casa, if you know what i mean”, le escribió un usuario de la red social. “Todos tenemos un hermano cacho”, agregó otro. “Cacho Calderón”, es otro de los mensajes que recibió Kel.

Prisión preventiva en una clínica

El hermano de Kel Calderón se encuentra cumpliendo prisión preventiva en una clínica psiquiátrica. Pese a encontrarse en instalaciones de salud, su madre Raquel se quejó de que mantenían al joven con grilletes día y noche. Y también señaló que, por aquello, no le permitían cumplir con su tratamiento.