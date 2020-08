Daniel Alcaíno sobre su demanda a Canal 13: "Hay manos negras que filtran esas cosas, yo no quería que se diera a conocer"

Daniel Alcaíno se refirió a la demanda que presentó contra Canal 13, a pesar de que nunca quiso que se filtrara.

El actor conversó con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, donde también abordó su nuevo programa online "Yértigo".

Cuenta que tenía invitado a su show a Pancho Saavedra, pero que a último minuto se filtró la noticia de su demanda en contra de Canal 13 y se tuvo que bajar, “invitamos a Pancho Saavedra, iba todo bien y de repente el martes aparece una noticia que yo puse una demanda contra canal 13, esa noticia no sé quién la filtra, hay manos negras que filtran esas cosas, yo no quería que se diera a conocer, y empezó a complicarse el Pancho y efectivamente el mismo jueves nos dice que lo habían llamado los abogados del canal, que hay permisos y que le sugerían no ir a mi programa, tratamos de reaccionar rápidamente y empezamos a llamar a otros invitados”.

"Con mucha alegría ha regresado": familia encuentra a su tortuga de 68 kilos tras 74 días perdida "Creo que nunca conoceremos todos los detalles de la gran aventura de Solomon y cómo logró eludirnos a todos por tanto tiempo", señalaron desde la familia.

Sobre la cuarentena, dice que se vio desesperado en un minuto porque estaba todo parado, “nos pilló, ha sido bien loco desde octubre, el estallido social fue una locura también que transformó todo, cambió la forma de trabajar, después en diciembre estuvo re malo, en las empresas nadie estaba haciendo fiestas…nos guardamos acá en la casa con la familia desde marzo, estuvimos muy guardados, yo esperaba que esto fuera pasando y se iba alargando, la televisión no estaba haciendo nada, los teatros están cerrados y nos vino la desesperación".