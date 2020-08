Natalia Ducó se convirtió en la ganadora de "Masterchef Celebrity Chile" llevándose el trofeo y el premio de $25 millones, tras imponerse en la final a César Campos y Rocío Marengo.

Los tres finalistas debieron preparar un menú completo, consistente en entrada, plato principal y postre, para el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier, Jorge Rausch.

Dicha prueba fue grabada en Colombia, mientras que la lectura del sobre que dio a la deportista como vencedora, fue realizada en Chile con medidas producto de la pandemia de coronavirus.

"Cumplí este objetivo, lo logré. Luché, luché y luché y perseveré. Quizás ese es el mensaje que quiero dar. Me pasaron cosas muy duras y me pude levantar. Me pude reinventar, se me dieron oportunidades y las tomé", señaló Ducó tras ser declarada como la ganadora.