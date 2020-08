Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este miércoles 26

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Nada te detiene, eres como un reloj, si te propones algo lo logras de principio a fin. Procura no descuidarte y mantener una buena salud.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Eres una persona que está en constante aprendizaje, sabes que la vida varía un montón y que debes estar siempre preparado.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

No permitas que nada ni nadie derrumbe tu equilibrio, eres una persona fuerte que debe seguir aprendiendo y que los errores son los mejores maestros.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

No importa cuánto te equivoques, la vida es así, ensayo y error, aprende a perdonarte como perdonas a los demás.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

No te permites retroceder, sólo avanzar y que las personas que amas y están a tu lado lo hagan contigo. Eres un gran pilar, que no se permite un derrumbe.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Es momento de permitir que entren sólo a tu vida energías positivas, ya estás cansado de lo negativo. Supera rápido lo malo y enfócate en ti y en todo lo bueno.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

No es fácil hacer todos los días perfectos, obviamente habrá días no tan buenos, pero no importa, que eso no te aflija, la vida continúa y está llena de momentos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

No eres una persona ansiosa, te dedicas a vivir cada día como debe ser. Todo saldrá bien si así lo deseas, pero debes siempre estar con el bien y la fe.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Tienes una gran energía que nada ni nadie la podrá parar si te lo propones. Eres una persona capaz de hacer muchas cosas, pero debes aprender a darte una oportunidad.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Eres una persona que pase lo que pase siempre está disponible para entregar apoyo y aliento a quien más lo necesite, por eso te valoran mucho quienes te conocen.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

A pesar de los errores que has cometido aprendiste a perdonarte y avanzar, porque no te puedes quedar pegado en un momento.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Sabes que la vida da muchas vueltas en círculos y que se encarga de poner todo en su lugar, tarde o temprano.