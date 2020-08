Mario Kreutzberger: "No era mentira que en Chile había desigualdad"

No habrá fondas para las fiestas patrias, pero si otra tradición de los chilenos. Se trata de la campaña solidaria “Vamos chilenos”, el símil del recordado “Chile ayuda a Chile”, que Don Francisco lideró para las inundaciones de 1985 y el terremoto de 2010. En esta oportunidad, la pandemia por el coronavirus es lo que mueve al animador a convocar nuevamente una campaña solidaria, esta vez enfocada en el adulto mayor.

La transmisión se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el marco de nuestras Fiestas Patrias y es una realización en conjunto con la Fundación Teletón, La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y otras agrupaciones de medios de comunicación regional y radial.

Según explican en la Fundación “En este programa especial celebramos las Fiestas Patrias a través de la solidaridad, homenajeando a los héroes de la pandemia y rindiendo un tributo a las personas mayores, quienes han sido los más afectados producto del contagio del coronavirus”. Estos testimonios serán rescatados a través de la Fundación Conecta Mayor, perteneciente a la Universidad Católica.

“Cuando hicimos esta campaña el 3 y el 4 de abril, todos los comunicadores nos sorprendimos porque era muy difícil y la gente nos sorprendió de manera extraordinaria, por eso queríamos devolverle la mano a Chile y pensamos que esta es la manera de hacerlo”, cuenta Mario Kreutzberger desde su casa, en la que según cuenta, ya lleva 155 días de confinamiento.

Este mismo proceso, lo hizo reflexionar sobre el estado de parte de la población más vulnerable del país, los adultos mayores. “yo afortunadamente, tengo comodidades que otros no tienes. Pero esta pandemia le hizo una radiografía a Chile, ahora todos la vieron, no era mentira que había desigualdad, pobreza y a las personas no les alcanzan sus recursos”, dice el animador detallando que “todas las cosas se hicieron mas notorias, nos dimos cuenta que hay un % que vive en muy malas condiciones, personas mayores que viven solas e incomunicadas”. En ese sentido, adelanta el primer objetivo que tendrá la campaña de septiembre “empezar a comunicar a las personas”, dice añadiendo que “están abandonadas por la política y por la sociedad, encontramos que hay 220 mil personas que viven con muchas dificultades y que no tienen comunicaciones, por eso les vamos a entregar un aparato telefónico que va a estar conectado y financiado por dos años”, explica.

El anfitrión, cuenta además, como ha enfrentado este proceso de la pandemia, que lo obligó a por primera vez más de 30 años, estar más de un mes y medio en Chile “jamas, nunca me imaginé que tendría que hacer una cruzada por una pandemia. Pero me siento contento de poder hacer esto porque siento que hay que levantar el espíritu de Chile”, junto con contar que ha estado encerrado en su casa y ha debido posponer planes “este era un año muy importante, porque era mi año de celebración, cuando uno tiene 40 perder un año no importante, pero con 80 es otra cosa, tenía pensado que como cumplía 58 años de mi primer programa en el Canal 13, haría una comida en el canal, con toda la gente de la epoca, también iba a festejar hacer mi cumpleaños, pero también tendrá que ser virtual”.

Otro tema que hace tiempo ronda al animador es su retiro de la Teletón “en eso estoy hace tiempo, hay una necesidad, aunque uno no se retira por completo, porque cuando me necesiten yo estaré colaborando , pero desde otra vereda” y sobre su posible reemplazo señala que “eso se va a dar de manera natural”.