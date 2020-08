Natalia Duco reveló qué es lo que hará con su premio de "MasterChef Celebrity"

Tras el último desafío de MasterChef Celebrity, Natalia Duco se coronó como la gran ganadora del programa. La deportista se impuso por sobre César Campos y Rocío Marengo con un menú completo, el que fue evaluado por el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier y Jorge Rausch.

"Cumplí este objetivo, lo logré. Luché, luché y luché y perseveré. Quizás ese es el mensaje que quiero dar. Me pasaron cosas muy duras y me pude levantar. Me pude reinventar, se me dieron oportunidades y las tomé", dijo luego de triunfar en la competencia.

A días de su victoria, Natalia Duco fue invitada al programa Sigamos de Largo, en donde revivió algunos de sus momentos en pantalla y se refirió a las polémicas que marcaron el espacio de cocina de Canal 13. También habló sobre su vida personal y reveló qué es lo que hará con los 25 millones de pesos que ganó en MasterChef Celebrity.

Según explicó, tiene varias cosas en mente, pero se inclina por invertir el dinero en el deporte. "No lo he pensado, pero es que… Por ejemplo, no tengo casa propia, para partir. Después podría invertir esa plata en volver al deporte, que voy a necesitar mucha, mucha plata", dijo.

"No sé, te prometo que obviamente que los 25 millones me ayudan muchísimo, he estado en varios tiempos complicados. Después de eso me quitaron todos los apoyos, todos los auspiciadores del gobierno y todo, y han pasado más de dos años sin nada, así que yo creo que voy a invertir en el deporte", explicó.