Paty Maldonado atacó con todo a Daniel Matamala: "Él es marxista, es un zurdo"

Patricia Maldonado nuevamente demostró que no tiene pelos en la lengua y se largó con todo contra Daniel Matamala, a quien criticó en su rol de panelista de Tolerancia Cero.

La opinóloga, una reconocida seguidora del dictador Augusto Pinochet, señaló que el periodista "es un marxista" y que "nunca podrá ser objetivo" en su canal de YouTube el pasado viernes.

Catalina Pulido, la otra panelista del programa "Las Indomables", señaló que Matamala es "muy vehemente" para dar sus opiniones.

"Él es zurdo, no vehemente. Él es marxista, hablemos las cosas cómo son", irrumpió Maldonado, para luego asegurar que "cuando alguien tiene el marxismo metido hasta no sé dónde, no es objetivo".

Tras eso, Pulido recalcó que "los marxistas son vehementes", mientras que Maldonado fue enfática que "como todo marxista jamás podrá lograr ser objetivo".