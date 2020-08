Paty Maldonado se lanzó contra la campaña de Don Francisco: "Terminemos con el cuentito de colaborar"

Patricia Maldonado se lanzó con todo contra Don Francisco y su nueva campaña solidaria, Vamos Chilenos, y pidió que "terminemos con el cuentito de colaborar".

En su programa Las Indomables, en el cual transmite junto a Catalina Pulido, la opinóloga pidió que "paren la huea… o es la Teletón, que apoyemos esto, que demos plata".

"No está el país en las condiciones, terminemos con el cuentito ese que colaboremos. Si usted quiere colaborar, vaya donde un vecino que lo necesite, ahí estoy de acuerdo", agregó la otrora cantante.

Maldonado continuó con su crítica señalando que "o es la Teletón, o que si viene un diluvio hay que juntar plata para las casas… no está la harina para tortas. Hay casi un millón de personas sin trabajo, no me parece el momento".

Pulido, por su parte, junto con encontrarle la razón, señaló que "es un poco populsita" y argumentó que "antes no estaba la escoba que está hoy en día".