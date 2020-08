El profundo quiebre entre Daniel Alcaíno y Canal 13

Tras ser parte por poco más de 20 años de Canal 13, el actor Daniel Alcaíno está dolido con la estación televisiva, por lo que considera, su salida fue injustificada y además, perjudicar su trabajo con los shows vía web al no facilitarle a sus rostros para que sean parte de las transmisiones, como ocurrió con Francisco Saavedra, que a última hora fue bajado por los abogados del canal. Esto, porque Alcaíno demandó a la señal de Luksic tras su despido en enero pasado.

Lo que el actor pide en su demanda es poco más de $56 millones de pesos, lo que correspondería al pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por año de servicio. Esto incluye que se le reconozca la relación laboral con el canal, puesto que como parte del contrato, se le exigía que creara empresas y facturara a nombre ellas, un sistema que los canales utilizan con frecuencia con sus rostros.

Pero el quiebre del actor con la estación parece ir más allá de la demanda, ya que según contó en el programa de Angélica Castro para la revista Velvet, también acusó que el canal no le facilitó a uno de sus rostros asistir a su web show "Yértigo": “invitamos a Pancho Saavedra, iba todo bien y de repente el martes aparece una noticia que yo puse una demanda contra canal 13, esa noticia no sé quién la filtra, hay manos negras que filtran esas cosas, yo no quería que se diera a conocer, y empezó a complicarse el Pancho y efectivamente el mismo jueves nos dice que lo habían llamado los abogados del canal, que hay permisos y que le sugerían no ir a mi programa, tratamos de reaccionar rápidamente y empezamos a llamar a otros invitados”, contó en la entrevista. Lo que viene a sepultar su relación con el canal del que fue parte desde 1999. De hecho en su demanda, reclama el que durante su permanencia, dio vida a importantes personajes como "Peter veneno" y "Yerko Puchento", que dieron importantes réditos en sintonía a los programas en que participó, por lo que el despido no tendría una justificación.

Si bien Alcaíno también participó como actor dando vida a varios personajes en el área dramática del canal, esta se cerró como tal y externalizó sus producciones y con ello, los actores que mantenían contrato también fueron desvinculados. Canal 13 por su parte, a través de su departamento de comunicaciones, declinó referirse al tema.