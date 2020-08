Coqueteo en vivo y en directo en programa de Instagram: Daniel Valenzuela y Marité Matus no se olvidan

Daniel Valenzuela, más conocido a esta altura como el ex "Palomo", conversó con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, viviendo uno de los momentos más románticos en la historia del programa.

Su expareja Marité Matus (exesposa de Arturo Vidal), quien vive en Barcelona, se encontraba viendo el live y se intercambiaron algunas frases. Cuando Jordi le preguntó a Marité: estarían juntos si no fuera por la distancia, ella respondió que “sí” y con un “yo me voy a Chile”.

Valenzuela contó que no tiene novia en la actualidad y que su última relación fue complicada por la distancia, “no estoy con novia, la última vez fue marzo, abril, estaba bien entusiasmado pero la distancia fue más complicada ahí, la pandemia, todo…está en Barcelona y yo estoy en Santiago, no había caso, fue de los buenos momentos, buen periodo, duramos como 3, 4 meses, pero fue bien bonito, hasta el día de hoy tengo contacto. Es un encanto, es un amor, es guapísima, uno es feo pero afortunado, es adorable, somos muy amigos hasta el día de hoy, no tengo ningún tema mal con ella, muy buena onda”.

Además, agregó que “cuesta sumar a alguien, lo paso bien solo también, tengo 44 años, tengo mis mañas ya, estoy con hijos, tampoco es fácil acoplarse con hijos acá y con hijos allá, no tengo ese dolor de la soledad, nunca lo he tenido…me llevo muy bien conmigo, tengo mi mundo. Deben ser los años, que también lo he pasado bien, no tengo esa ansiedad”.

En un momento del programa, Jordi le dice a Daniel que Marité Matus está viendo el live y que puso en los comentarios: “Hola guapo”. Jordi le pregunta a Marité: “Si no estuvieras en Barcelona o Daniel pudiera viajar más seguido, sí o no que ustedes estarían un poco más juntos, Marité contéstanos”. Ella respondió con un “sí” y “yo me voy a Chile”. Jordi, feliz con este lindo momento, dijo “Encuentro súper romántico lo que está pasando en “El aperitivo”.

Sobre su buena relación con su exesposa Paloma Aliaga, dice que le tomó tiempo y que sólo ha traído beneficios, “es algo que no sé si necesite aplauso, es una situación que me ha hecho bien, que me ha tomado un tiempo…también entiendo a la gente que lo encuentra inconcebible, tampoco siento que necesite aplauso, lo hago porque me nace, porque así estoy feliz y están felices mis hijas, con eso el análisis posterior, cada uno lo verá, cada uno está en su derecho. Sólo ha traído beneficios…”