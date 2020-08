Los estrenos de Amazon Prime Video en septiembre: destacan "Grey's Anatomy", "Buffy, la cazavampiros" y "The Boys"

Amazon Prime Video dio a conocer los estrenos que tendrá la plataforma para septiembre.

En el listado, figura para el primer día del mes la llegada de todas las temporadas de "Buffy, la cazavampiros", la emblemática producción de los 90 liderada por Sarah Michelle Gellar.

Para el 4 en tanto, se estrenará la segunda temporada de su serie original "The Boys", una de las favoritas de los usuarios.

El 6 de septiembre llega la tercera temporada de "Young Sheldon", además de la película "Life of the party", comedia protagonizada por Melissa McCarthy.

"¡Por fin llegó el día!": Malcolm ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video y desata la alegría en redes sociales La popular serie era uno de los estrenos más esperados de los usuarios de la plataforma en agosto.

Dos nuevas películas en tanto se sumarán el 8 y el 12 del mes. Primero es el turno de "Venom", una de las últimas cintas de Marvel, encabezada por Tom Hardy. Mientras que cuatro días después llegará "The Lego Movie". Mientras que el 14, llegará "The Nun", filme de terror del universo de "El Conjuro".

Cuatro estrenos se esperan para el 15 de septiembre: todas las temporadas de "Grey's Anatomy" y "Bones"; la quinta temporada de "Fear The Walking Dead" y la película de ciencia ficción "Life", con Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal.

Protagonista de "Grey’s Anatomy" nada de feliz: "Verme envejecer en televisión no es divertido" Ellen Pompeo ha interpretado a Meredith desde sus 30, cuando grabó el piloto, y ahora a sus 50 años, ha quedado perfectamente documentada en el drama médico.

Para el 18 se espera la película animada "Teen Titans Go! To The Movies", para el 19 la comedia "Tag" con Jeremy Renner y Jon Hamm, mientras que el 20 llega "Los juegos del hambre: Sinsajo" y la novena temporada de "American Horror Story".

Finalmente el 25 llega la docuserie "Fernando" sobre el piloto Fernando Aloso y las dos temporadas de la serie "Tell me a Story".