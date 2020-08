Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 28

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Es bueno que aprendas a botar todo aquello que no te hace bien. Si sientes la necesidad de liberarte, debes hacerlo. Siempre debes escucharte.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es bueno que trabajes en mejorar tu autoestima, te ayudará a sentirte bien en tiempos de crisis y te hará darte cuenta de lo que eres capaz.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Esperas que a tu vida sólo entre luz. Cuando te das cuenta que las personas no son lo que esperas, no te decepcionas, prefieres alejarte sigilosamente.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Tu corazón no se cansa de sentir, vino a la vida a experimentar y si bien a veces no le ha ido bien, no se da por vencido fácilmente.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Es importante que todos los días te dediques un momento especial para ti, cuidar tu cuerpo, tu alma y tu mente, ya que ellas también se cansan y desgastan.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

No permites que las cosas te afecten así porque si, eres una persona que le gusta mantener los pies en la tierra y la mente activa.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

No te juzgues, ámate así tal cual eres, con tus defectos y tus virtudes. Aprende de los errores y cada día crecerás un poquito más.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Te has rodeado toda tu vida de personas que te han tenido envidia sin darte cuenta. Ten cuidado a quien entregas tu confianza, aprende a percibir mejor tu intuición.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Es importante que cada día dediques tiempo a tu bienestar, eres una persona que necesita amor propio y autoestima saludable para poder continuar.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Enfócate en ti, pero sin pasar a llevar a los demás, es bueno que dediques tiempo a trabajar en tu mente, cuerpo y alma.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Concentra tu energía en el presente, todo estará bien. Tú te sabes sacar el máximo provecho de las crisis y de las peores situaciones.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres una buena persona, tú lo sabes, comienza cada día con un gran autoabrazo que te dará una hermosa energía.