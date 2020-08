Netflix confirma serie de Resident Evil y revela los primeros detalles

Netflix dio a conocer este jueves que se encuentra trabajando en una serie sobre Resident Evil, basado en el popular videojuego de Capcom.

"Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo. Resident Evil, una nueva serie basada en la legendaria franquicia de terror y supervivencia, pronto en Netflix. ¡Sí, Resident Evil!", informó la plataforma a través de redes sociales.

“¿Y cuántos episodios?” Bueno, la temporada es de 8 episodios de 1 hora. Estará a cargo de Andrew Dabb (Supernatural) y Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigirá los primeros dos episodios. Me siento listo", agregó.

Cabe mencionar que acorde a lo detallado por The Hollywood Reporter, "la serie de Netflix contará su nueva historia en dos líneas de tiempo".

"En la primera línea de tiempo, las hermanas Jade y Billie Wesker, de 14 años, son trasladadas a New Raccoon City. Una ciudad obrera, a la que se han visto forzadas a mudarse en plena adolescencia. Pero cuanto más tiempo pasan allí, más se dan cuenta de que la ciudad no es lo que parece y que su padre puede estar ocultando oscuros secretos. Secretos que podrían destruir el mundo", expresa.

"En la segunda línea de tiempo, más de una década en el futuro: quedan menos de quince millones de personas en la Tierra. Y más de seis mil millones de monstruos, personas y animales infectados con el virus T. Jade, que ahora tiene treinta años, lucha por sobrevivir en este Nuevo Mundo, mientras que los secretos de su pasado —sobre su hermana, su padre y ella misma— siguen persiguiéndola", finaliza.