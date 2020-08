Autora de 'Sex and the City' salió con uno de los novios de Carrie Bradshaw en la serie

La popular serie 'Sex and the City', que convirtió a Sarah Jessica Parker en un icono de moda, está basada en las columnas que Candace Bushnell escribió durante años para el periódico The New York Observer inspirándose en sus propias experiencias románticas o en las de sus amigas.

La periodista Carrie Bradshaw era, por tanto, su alterego televisivo, pero lo que no muchos saben es que realidad y ficción estuvieron a punto de solaparse cuando la autora se fijó en uno de los intereses amorosos del personaje que ayudó a crear.

Según confirmó ella misma, sin dar fechas ni detalles concretos, en una ocasión mantuvo una cita con el actor John Corbett, encargado de dar vida a Aidan Shaw en la ficción.

"Fui a cenar con John", ha desvelado en el podcast The Bradshaw Boys. "Salimos juntos y fue un encuentro de naturaleza romántica, pero lo único que yo era capaz de pensar era: 'Mamá me mataría si se enterara"", explicó.

A diferencia de su madre, que era claramente fan de Mr. Big, ella nunca pudo decidirse entre los dos grandes amores en la vida de Carrie. Curiosamente, a Candace se le presentó la oportunidad de dar vida a la exmujer del primero de ellos en uno de los episodios, pero rechazó esa oferta porque estaba demasiado "ocupada".