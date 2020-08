Augusto Schuster revela la profunda historia detrás de su calvicie

Augusto Schuster generó polémica hace un par de años cuando decidió raparse para cambiar de look radical y definitivamente. Sin embargo, no todo se trató de un refrescamiento de estilo y así lo confesó durante una entrevista con Martín Cárcamo por instagram.

Fue en 2018 cuando el actor decidió cambiar si estilo de forma definitiva luego de que su cabello empezara a caerse.

“Cuando empecé a trabajar se me empezó a caer el pelo y yo decía ‘voy a ser pelado. Que lata que en mi trabajo ser pelado te limite un poco a ciertas cosas. Pero bueno, es así nomás, será cuando tenga que ser y me raparé, no tengo problema. O quizás no me rapo y sale una solución perfecta. O quizás no’. Tampoco me urgía mucho con el tema”.