"¡Cómo nadie me dijo nada!": Camila Recabarren comenta escena con Tatón en "Volverías con tu ex"

(Léanlo con mi voz👌😄) … Se pasó tan bien en este reality “Volverías con tu ex” (hoy comienza de nuevo , broma ? Jajajaja avisen al menos ) 🤣😅 bueno… conocí gente bacan aunque no estemos en contacto pero eso lo agradezco de todo corazón porque hizo más amena la estadía ahí con tanto espécimen raro 🤣🤣🤣 (ya no se enojen no sean sensibles) … y puta que lo pasamos bien … pa que andar con cosas 😅ósea al menos yo cachaba que era una pega más Nomas y que mi vida real estaba afuera de eso… igual pelie más que la xuxa porque antes era más weonsita y saltaba de una , en fin … son etapas 🤣 y la isabelita estaba chiquitita , tenía tres años … fue terrible entrar, a pesar que de chica a mi me gustaron los reality, de chica veía a la Pamela Díaz 🤣🤣🤣🤣 jajajaja… ya pero a este … entrar con mi ex .. fue brigido… yo no quería 😞 me llamó caleta el jefe pa negociar y yo no no no … imagínate con tu eeeeex po wnaaaaaa con tu exxxxx que ese término fue brigido esa relación fue Brígida 😫😰😥 en fin … mi familia tampoco quería que entrara, pero yo estaba sola aperrando con la gorda (como siempre) sola… y dije… esa platica nos vendrá muy bien y nadie nos las dará… así que a trabajar miércale , total después chao con el que dirán …. vo anda y dalo todo y no pesqui al viejo y listo eso jajajajaja… Hasta me leí el tarot 🤣… y las cartas me dijeron entra nomas lo pasarás la raja aunque llegaras lejos no ganarás 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 la mina seca porque en verdad ganaba todas las pruebas y perdí la final 🤣🤣🤣🤣🤣 a la chuchaaaaaaa jajajaja .- Bueno eso …. fome la historia pero eso fue po … jjaja Chao 🥰 se pasó bien 😅 eso jajaja y el Joaco lo mejor @mendezjoaquin de lo mejor … hermoso por fuera … hermoso por dentro 🤩💖✨y ese viaje fue gracias a ustedes 🤪🤪🤪🙏🏻🙏🏻🙏🏻gracias