Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy sábado 29 en la pantalla chica

EL LIBRO DE LA SELVA

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

Después de ser rescatado por la pantera Bagheera en la selva, una manada de lobos cría al recién nacido Mowgli (Neel Sethi). La vida feliz y apacible de Mowgli junto a su familia adoptiva se rompe en mil pedazos cuando llega el peligroso tigre Shere Khan.

PLAZA SÉSAMO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 13:00.

Serie estadounidense. El pionero de los programas infantiles que combinan la educación y el entretenimiento. Por medio de una mezcla de títeres, animación y acción se enseña a los niños pequeños lectura, aritmética elemental, colores, letras, números o los días de la semana. También incluye secciones relacionadas con la seguridad vial y con la higiene.

EL PRECIO DE LA HISTORIA

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 17:15.

El programa sigue la vida de la familia Harrison en la casa de empeños más famosa de la televisión. Rick y sus hermanos nos sorprenderán con su capacidad para distinguir entre originales e imitaciones de piezas con mucho valor histórico.

QUIERO ROBARME A LA NOVIA

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 18:50.

Para Tom (Patrick Dempsey) la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene éxito con las mujeres y sabe que siempre podrá confiar en su mejor amiga desde la universidad, la encantadora Hannah (Michelle Monaghan). Todo va bien hasta que Hannah se va seis semanas a Escocia por razones de trabajo; entonces Tom se da cuenta de que sin ella su vida está tan vacía que está decidido a pedirle que se case con él en cuanto vuelva. El problema es que cuando Hannah regresa está prometida y le pide a Tom que sea su "dama de honor".

UN AMIGO ABOMINABLE

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 19:15.

Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir, y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el monte más alto del mundo, el Everest.

EL ESPECIALISTA

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 19:25.

Arthur Bishop (Jason Statham) es un asesino profesional de élite, con un estricto código. La muerte de su amigo y mentor Harry (Donald Sutherland) le obligará a replantearse sus métodos, sobre todo cuando Steve (Ben Foster), el hijo de Harry, le pide ayuda para saciar su sed de venganza. Bishop empieza a entrenar a Steve, pero las mentiras y los engaños amenazan con convertir esta alianza en el mayor de sus errores.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS

Universal (DirecTV 218, Movistar 510, VTR 031, Claro 102)

Horario: 20:00.

En un edificio de apartamentos, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a otro perro, Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que el conejito blanco Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.

LA VIDA SECRETA DE MARILYN MONROE

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 20:30.

Miniserie estadounidense. Una crónica de la vida familiar de la famosa actriz Marilyn Monroe y cómo se lograron ocultar sus secretos más íntimos de la prensa y un mundo invasivos. Con Kelli Garner, Susan Sarandon, Emily Watson, Eva Amurri, Embeth Davidtz, Giacomo Gianniotti, Jeff Kassel, Jack Noseworthy, Jeffrey Dean Morgan y Stephen Bogaert.

DOS POLICÍAS REBELDES 2

AXN (DirecTV 209, Movistar 504, VTR 060, Claro 106)

Horario: 21:00.

Los detectives de narcóticos Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante (Jordi Mollà) ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus…

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:45.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.

CODO A CODO

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 00:00.

En seis países de América Latina se realiza un ciclo de espectáculos musicales exclusivos, en los que reconocidos artistas cantan codo a codo con los héroes de la pandemia: médicos, enfermeros y asistentes sociales. La campaña busca incentivar la donación a diferentes organizaciones sin fines de lucro a través de la música. Esta noche: Natalia Lafourcade.

NO ME OLVIDES

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 00:30.

Entretención. El empresario gastronómico Marcelo Cicali recorre Europa, Estados Unidos y Sudamérica encontrándose con chilenos que viven hace años en el extranjero y que, a través de lo que deben cocinar de un menú auténticamente nuestro, con el desafío de encontrar los ingredientes que corresponden, vinculan su historia con los recuerdos de su país.