Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy domingo 30 en la pantalla chica

CONTRA VIENTO Y MAREA

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:35.

El espacio, conducido por Pancho Saavedra, se caracteriza por ayudar a parejas que quieren casarse, pero que tienen que luchar contra los prejuicios, adversidades, enfermedades y, en algunos casos, las mismas familias. En esta edición, la historia de Roberto y Lucila, ambos con el síndrome de Morquio.

FRUTOS DEL PAÍS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 15:30.

Uno de los clásicos de la "Cultura Entretenida". El programa recorre nuestro país buscando historias, personajes y lugares que den cuenta de la cultura chilena. Con una mirada respetuosa de las tradiciones y relatos, cada episodio permite adentrarse en las tradiciones que definen la idiosincrasia nacional.

AVATAR

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 17:25.

En el exuberante planeta Pandora viven los na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/na'vi, llamados avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora. Jake Sully (Sam Worthington), un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas ha sido designado para infiltrarse entre los na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero entonces, Jake se enamora de una mujer na'vi (Zoe Saldana).

BATTLESHIP

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 18:30.

La Tierra está siendo invadida por parte de unos alienígenas que pretenden hacerse con los océanos para utilizarlos como fuente de energía. El ejército estadounidense liderará en un primer momento la defensa del planeta, aunque la batalla pronto contará con la implicación de todos los países del mundo y de sus ciudadanos. Con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Josh Pence, Rihanna y Rami Malek.

LA ODISEA DE LOS GILES

Fox Movies (DirecTV 559, Movistar 651, VTR 813, Claro 785)

Horario: 19:05.

Un grupo de vecinos se organiza para llevar a cabo un proyecto que ayude a paliar la crisis. Sin embargo en medio de este corralito en el que son víctimas de un abogado y un banquero, se unirán para planear cómo recuperar sus ahorros. Con Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese y Andrés Parra.

¿QUIÉN MATÓ A MARIANO FERREYRA?

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 19:25.

El periodista Andrés Oviedo (Martín Caparrós) debe escribir sobre el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra para la revista en la que trabaja. Oviedo realiza una serie de entrevistas y dialoga con distintos familiares y amigos de Ferreyra. La búsqueda de la verdad y de las razones del crimen lo llevan a enfrentarse con sus editores, que lo desplazan del caso. Ante las complicaciones que se le presentan, Andrés duda en seguir adelante con la investigación, pero el impulso de su hija, de la misma generación que Mariano, lo ayuda a continuar.

SCORPION

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

Serie estadounidense. Walter O’Brien es un genio excéntrico que, empeñado en detener todas las amenazas enrevesadas del mundo moderno, recluta un equipo de jóvenes brillantes en diferentes aptitudes para dicha labor. Entre ellos se encuentran Happy Quinn, un erudito de la mecánica; Toby Curtis, capaz de descubrir a cualquier persona en base a su comportamiento y, por último, Sylvester Dodd, un experto en estadística.

ANIMALES NOCTURNOS

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 21:00.

Susan (Amy Adams) comparte una vida llena de lujos, aunque vacía, con Hutton (Armie Hammer), su segundo marido. Un día recibe una novela escrita por su ex marido Edward (Jake Gyllenhaal), del que lleva años sin tener noticias. Le pide que lea la novela y que se ponga en contacto con él, pues se quedará unos días en la ciudad. Es de noche. Susan, sola en la cama, empieza a leer… la historia de un matrimonio con una hija que, conduciendo por Texas una noche, son perseguidos por otro vehículo.

EL COMPLOT

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

Jerry Fletcher (Mel Gibson), un taxista de Nueva York, está convencido de que el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de las que todos somos víctimas, y ése es el principal tema de conversación con sus clientes. Todos lo toman por loco. Él no deja de acosar a Alice (Julia Roberts), la ayudante del fiscal que no sabe cómo quitárselo de encima. Pero, de pronto, los acontecimientos parecen darle la razón: unos hombres que parecen agentes del gobierno lo secuestran y lo torturan. Tras conseguir escapar, Alice empieza a pensar que, tal vez, Jerry no esté tan loco como todos suponen.

YO SOY

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Primera temporada. Millaray Viera conduce este programa que premia a los mejores imitadores de artistas tanto nacionales como internacionales y que se someten al veredicto de un jurado integrado por la cantante Myriam Hernández, el actor Cristián Riquelme y el periodista René Naranjo.

A NADIE LE FALTA DIOS

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:00 y 01:00.

Daniel Valenzuela conduce este programa de búsqueda de parejas. Habrá una persona protagonista y cuatro pretendientes, los que irán siendo evaluados en su entorno y serán eliminados por etapas, hasta formar la pareja definitiva.