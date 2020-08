"Siempre serás nuestro rey": Marvel rinde homenaje a Chadwick Boseman con emotivo video

Un emotivo video de homenaje a Chawick Boseman dio a conocer este lunes Marvel, tras el fallecimiento el pasado viernes del protagonista de "Black Panther" a los 43 años.

En el registro en tributo al actor, se ve su participación en el MCU, además de mensajes de varios de sus compañeros.

En ese sentido aparecen en el video Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Michael B. Jordan y el director de "Black Panther" Ryan Coogler, además de otras personalidades.

You will always be our King. pic.twitter.com/6yfKb913rI

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 31, 2020