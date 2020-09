Video del reality “Las Argandoñas” evidencia que los problemas de Nano vienen hace años

Por estos días ha vuelto a circular un video del reality en el participaron Raquel Argandoña y su hija Kel en 2012, "Las Argandoñas", donde quede en evidencia las advertencias que hizo la influencer sobre la conducta de su hermano Nano Calderón, quien actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por parricidio frustrado contra su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas.

En el clip que se ha viralizado por Twitter se muestra un diálogo entre Kel y su madre en el que hablan sobre Hernán Calderón Argandoña.

-"Si la tuición la tiene tu padre, no puedo hacer nada", comienza diciendo Raquel Argandoña.

-"Pero cachai que divagai", le dice Kel.

-"Pero dime en qué, dime puntos", continúa la madre.

-"Te estoy diciendo un punto, le leías los libros en voz alta, me decías ‘ay, ayúdalo a hacer las tareas’ y yo te decía ‘mamá, el pelao no es tonto, es flojo’, y me decías ‘no, probrecito, que le cuesta’, no sé qué".

-"Ya, ¿y?", arremete Raquel a lo que la influencer responde: "malcriar, malcriar, malcriar"

-"Se sacaba un 4 y le regalabai las cosas igual", agrega Kel

-"Eso no tiene nada que ver", le dice Raquel.

-"Bueno ya", le responde Kel quien toma sus cosas y se va a despedir de Nancy, su nana, y le comenta: "Ahora están todos pagando los platos rotos. Andan todos ‘ay, hernancito. No sabemos por qué es así’. Hace 6 años les vengo diciendo", finaliza.