"Tengo miedo torero" y Alfredo Castro se llenan de elogios tras su exhibición en el Festival de Cine de Venecia

Mis amores, primera crítica en Chile! 🌹 No te pierdas las dos funciones de pre-estreno el próximo sábado 12 (10pm) y domingo 13 (9pm) de septiembre! Compra tu entrada en @puntoticket “‘Tengo Miedo Torero’ es una gran pieza de cine, ver las protestas en las calles de aquellos oscuros años tiene un eco en nuestro presente. Escuchar los despachos radiales como Cooperativa, me hacen pensar en la función de la prensa independiente en medio de este estallido social en pausa por la pandemia. Con afán masivo, pero sin por ello perder la dignidad —y sin hacer spoilers—, sólo me resta decir que se trata de un filme hermoso, lleno de sentimiento y que resulta un aporte al genio y figura de Pedro Lemebel. Gran, pero gran película.” Fotógrafo: Patricio Heim @patricioheim