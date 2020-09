Estrenan el esperado primer tráiler de "Dune"

Este miércoles se dio a conocer el primero y esperado tráiler de la película "Dune".

La cinta, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, está basada en la obra literaria de Frank Herbert.

Cabe mencionar que el guión de la película corre por cuenta de Eric Roth, Jon Spaihts y el propio Villeneuve, mientras que la banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer.

Además de Chalamet, en el elenco figuran nombres como Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac y Dave Batista.

El estreno de "Dune" está fijado para el 18 de diciembre en los cines del mundo.

Beyond fear, destiny awaits. Watch the trailer for the highly anticipated #DuneMovie now. pic.twitter.com/UFLJzrpf72

— DUNE (@dunemovie) September 9, 2020