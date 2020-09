Don Francisco “encaró” a José Antonio Neme por decir que desde él “que la televisión es una mierda”

Don Francisco “encaró” a José Antonio Neme durante una entrevista en el programa de La Red, Hola Chile, por los dicho del periodista, aunque se lo tomó con mucho humor.

El animador dijo que había visto que en tv “estaban pelando a Neme, por andar pelando a la tele” y luego que le explicara que no se refería él, le respondió “pero dijiste que desde mí que la televisión es una mierda”, desatando la risa de todos los presentes.

"Vamos chilenos": campaña tendrá tres bloques y 13 horas de programación televisiva La programación definitiva será viernes 18 de septiembre de las 22:00 a 02:00 horas, y sábado 19 de septiembre de las 16:00 a 20:00 y de las 21:00 a 02:00 horas.

Rápidamente el periodista dio explicaciones, señalando que se refería a que “hoy por diferentes problemas hay productos regulares. Es una opinión muy mía y por la que me siento tocado, porque también a soy parte de la tele.

Neme recordó una entrevista que tuvo con el propio creador de la Teletón, donde conversaban que Sábado Gigante había iniciado con los concursos familiares “y desde ahí se ha mantenido bastante rígido. Podríamos hacer una mejor tele para lo que el país necesita”.

Don Francisco, eso sí, reconoció que “yo también me inspiré en otros, así que no puedo decir que hice contenido exclusivo”, aunque señaló que el momento de la televisión es complejo “a nivel mundial y por varias razones, una es que no puede defender su contenido ante las redes”.

Pasado el momento que se tomó con mucho humor y del análisis de la industria, el panel habló sobre la campaña Vamos Chilenos, que se emitirá entre el 18 y 19 de septiembre para ir en ayuda de los afectados por el coronavirus.