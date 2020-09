Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 11

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Todo tiene un límite, sobre todo tu corazón, el cual se siente contento y sereno con tu propia presencia, sabe que para poder amar primero debes empezar por él.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

No te aferres al pasado ni tampoco proyectes expectativas en tu futuro, enfócate en el hoy y valóralo como lo más preciado que tienes.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Si sientes alguna incomodidad respecto a la salud es importante que te hagas ver y acudir al médico, cuidar siempre tu alimentación en fundamental.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Date la oportunidad de conocer nuevas realidades, salir de tu zona de confort es un poco difícil, pero te darás cuenta que estando fuera de ella todo esfuerzo habrá valido la pena.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Es bueno que comiences a cuidar tu salud y desintoxicar tu cuerpo a través de comidas saludables y jugos detox, te darás cuenta que muy pronto te comenzarás a sentir mejor.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Cumplirás tus metas y expectativas más altas, sabes que las cosas que deseas se consiguen con trabajo y constancia, te has esforzado mucho.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Necesitas aferrarte a la paz y a la tranquilidad de tu interior, meditar es una buena herramienta que podrías comenzar a experimentar para sentirte más cerca de lo positivo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Respecto al estrés laboral es bueno que busques métodos que te ayuden a distraer tu mente en tus tiempos libres, recarga tu energía siempre que sea necesario.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

A pesar de que no tienes mayores problemas económicos es bueno que ahorres, y no malgastes el dinero en cosas que no valen la pena en estos momentos.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Eres una persona muy autónoma, capaz de resolver cualquier conflicto de forma rápida y que no se echa a morir por nada ni nadie.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres una persona que tiene capacidades para ser un líder, pero eso conlleva mucha responsabilidad, si te sientes capaz, atrévete y arriésgate.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Evita problemas que te puedas ahorrar con tu pareja, es mejor mantener la armonía en la relación sobre todo en estos momentos.