Martín Cárcamo aclara cuestionada portada de la camioneta que le costó cientos de críticas

El 8 de marzo, día que se conmemora a la mujer internacionalmente, Martín Cárcamo era portada de Las Últimas Noticias. Y fue blanco de críticas.

El animador de canal 13 se refirió al hecho y contó su verdad en “Sigamos de Largo”.

“Esa entrevista yo la hice en otro contexto, dos meses antes de que apareciera y para una sección que se llama ‘Sólo autos’. La tiraron ese día. Entonces, obviamente a mí también me sorprendió”, afirmó.

"Yo no entiendo tanto de autos para serte bien honesto. Entonces, y conté eso porque mi camioneta tiene muchas cosas que son importantes para una persona que no ve, los seguros. Pero bueno, la tiraron ese día y se generó lo que tenía que generarse”, precisó.

“Obviamente me pareció que no era el día, me pareció que no era el titular. Además, era un titular súper peyorativo (‘Martín Cárcamo cuenta cómo estaciona su camioneta de dos metros de ancho’). Y yo había dado esa entrevista en un contexto de una sección ‘Solo autos’, explicando que me había ido en esa camioneta a Chiloé”, manifestó el animador.

Martín confesó que de LUN “me llaman un par de días antes y me preguntan: ‘¿Pero cómo estacionas tú la camioneta?’ Entonces, yo digo: ‘Bueno, yo la estaciono porque tiene unos sensores porque me cuesta estacionarme porque no veo por un ojo’. Y en ese contexto está”.

“Obviamente, entrar a explicar después no tenía mucho sentido. La misma sorpresa que le provocó a la gente me provocó a mí. Como esa frase que quedó para el bronce, ‘la h… innecesaria'…Innecesario”, expresó.