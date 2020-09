"Fatman": revelan primeros detalles de la película que transforma a Mel Gibson en Santa Claus

Mel Gibson se transformará en Santa Claus en la película "Fatman", una comedia de acción dirigida por Eshom e Ian Nelms y adquirida por Saban Films.

Según informa el portal Deadline, la cinta contará la historia de un niño de 12 años que contrata a un sicario luego que el "Viejito Pascuero" le dejara un trozo de carbón en su calcetín.

Este jueves se dio a conocer la primera imagen del filme, en donde se ve a un barbudo Gibson. De acuerdo a la descripción, el actor interpretara a un Santa Claus poco ortodoxo que está luchando contra el declive de su negocio.

