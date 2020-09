Fallece Ronald Bell, uno de los fundadores de Kool and the Gang

A los 68 años falleció este miércoles Ronald Bell, uno de los fundadores del grupo Kool and the Gang.

El músico, junto a otros artistas y a su hermano Robert Bell, crearon la banda en 1964 y se mantuvo como integrante de la agrupación hasta la actualidad, oficiando como saxofonista y cantante de coros.

Acorde a los medios norteamericanos, el músico falleció en su hogar en Islas Vírgenes, siendo informado el deceso por su representante.

Cabe mencionar que Bell fue coautor de clásicos como "Jungle Boogie", "Celebration", "Ladies Night" o "Get Down On it".