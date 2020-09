Un muy enojado Hernán Calderón reaparece en televisión para desmentir reunión con Raquel Argandoña

Este jueves el panel de "Hola Chile" recibió un inesperado llamado telefónico de parte de Hernán Calderón Salinas. El abogado se comunicó directamente con Julia Vial para negar una supuesta reunión con Raquel Argandoña, algo que se estaba comentando en el programa en ese momento.

Todo comenzó cuando un notero se encontraba abajo de la casa de Hernán Calderón confirmando que este estaba reunido con Raquel Argandoña.

En ese momento, el padre de Nano Calderón quiso desmentir el hecho y llamó enojado a la animadora del espacio, Julia Vial, quien reveló el contenido de la conversación que mantuvo con él.

"Quiero contarles, en honor a la verdad, cuando son las 16:19, que acabo de hablar con Hernán Calderón Salinas", contó la periodista.

"Efectivamente, me llamó porque quiere aclarar, para que no se preste para malos entendidos y rumores. Me parece que hay que ser justo cuando la misma fuente te está llamando y te esta diciendo y me dice que él con Reynero (García de la Pastora, su abogado representante), con quien está al lado, nunca ingresaron al departamento de Raquel Argandoña".

"Que no han visto a Raquel y que no se han reunido para algún acuerdo o para nada. Sino que están en su departamento, y ahí está hablando conmigo y nos saluda desde el departamento de Hernán Calderón Salinas", enfatizó.

La periodista reveló que el abogado estaba muy enojado y un camarógrafo grabó el momento en que Calderón asomó a la terraza para hablar con Vial.