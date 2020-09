Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 12

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

No vas a volver a donde te hicieron daño, eres bastante inteligente para tomar decisiones sin importar el tiempo que conlleva sanar.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es parte del ser humano cometer errores, y lo más sano es aprender a perdonar los errores tuyos y los de las personas que te aman y desean el bien.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

A pesar de que la economía no ha podido repuntar tú te mantienes en un equilibrio, no tomes decisiones apresuradas.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Si te propones hacer algo nuevo, piensa en que todo va a suceder como quieres y esmérate en que así sea, no des espacio a que tu mente piense negativo.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Valora siempre a quien te acompañó en tus malos momentos, quien te ayudó y tendió su mano para apoyarte, comunicate con ellos, que extrañan verte y hablar contigo.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

A pesar de los momentos que se viven a nivel mundial tú estás agradecido, porque has podido seguir adelante con más energía a pesar de todo.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

No te pongas ansioso por la economía que mantienen actualmente, todo comenzará a mejorar una vez que las cosas comiencen una nueva normalidad.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Al parecer la relación amorosa no ha funcionado del todo bien, pero debes tener paciencia, y si crees que alejarse es bueno para ti, debes hacerlo.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Aléjate de las personas que provocan que te sientas mal, lo importante hoy eres tú, cuida tu salud y ámate mucho, tú siempre serás tu mejor compañero.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tu mente no para de pensar en el trabajo y cómo innovar en él, te gustan los retos y desafíos, tu gran motivación es el trabajo y por eso lo haces de la mejor manera.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres una persona que cuenta con habilidades de sobra para hacer lo que te plazca, procura hacer las cosas que te llenen y que hagan realidad tus sueños.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Intenta no ser impulsivo y tener un poco de más paciencia a pesar de que no sea tu mejor día, las personas que te rodean no tienen la culpa.