Kramer habló de todo: contó que se transformó en "el insoportable" de su casa durante el encierro y explicó su apoyo al Apruebo

El comediante Stefan Kramer brindó una extensa entrevista en la que abordó varios temas: habló de las dificultades que ha enfrentado durante el encierro por la pandemia, los cambios que pretende llevar a cabo en su exitosa carrera y su apoyo al Apruebo para el plebiscito del próximo 25 de octubre.

En diálogo con radio Bío-Bío, Kramer relató parte de su confinamiento. "Ha sido muy lindo poder compartir y estar juntos. Pero también es muy difícil compatibilizar el trabajo con lo familiar porque, en un momento, la casa ya era un estudio y yo poco menos que tenía que gritar '¡estoy al aire, silencio!'. Ahí ya te transformas en el insoportable", contó.

Respecto a su trabajo como comediante en medio de una pandemia, el artista que tuvo una exitosa presentación en la última edición del festival de Viña del Mar comentó que "el humor, el acompañamiento, la distracción ayuda bastante (…) Este pasarlo bien un rato, el reírnos, ayuda mucho. La risa, la comedia, acompaña. Es una misión del comediante. El arte, las risas, las obras son muy necesarias para el alma".

Netflix se la juega con "El Halloween de Hubie", la nueva película del infalible Adam Sandler El actor estadounidense vuelve a su estado natural tras su sorprendente personaje en "Diamantes en Bruto". La cinta llega el próximo 31 de octubre.

Por otro lado, el imitador reconoció que le gustaría volver a televisión, aunque más allá de eso pretende darle un giro importante a su carrera. "Estoy entregándome a nuevas experiencias. Creo que llevo varios años haciendo esto mismo de los personajes. Me dan ganas también de hacer un gran cambio", manifestó.

"No sé si este cambio tiene que ver con lo de volver a la televisión en un programa… Tengo muchas ganas de explorar en el cine, de seguir con lo creativo. En lo que yo me dedico hay vaivenes de emociones, porque siempre he tratado de planificar pero de repente nace la inspiración de algo y te vas por allá (…) En lo artístico hay incertidumbre, hay una inestabilidad emocional que hay que saber aceptar. Hay momentos de harto enfoque y momentos en que no sabe pa' dónde va la micro", argumentó.

Kramer va por el Apruebo

Stefan Kramer también tuvo palabras para el panorama político que enfrenta el país, tomando en cuenta que su última y exitosa rutina en Viña del Mar se basó fundamentalmente en la realidad político-social de Chile a partir del Estallido Social del 18 de octubre.

"Hubo un despertar, un cambio de conciencia. Esto se vio reflejado en la rutina que yo hice en Viña. Me involucré, quise estar ahí. Hice una radiografía de lo que sentí y lo hice desde el cariño y desde el amor. Siempre trataré de hacer la radiografía desde la conciencia, desde la transformación, el despertar", sostuvo.

En ese sentido, el humorista reconoció que votará Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. "Creo que es importante crear juntos un camino. Mirar para adelante con un futuro, todos juntos (…) Hay que construir algo nuevo. Una nueva historia", estableció.