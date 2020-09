¿Shakira y Alejandro Sanz tuvieron un amorío? Estas serían las pruebas

Aunque las pruebas no son tan comprometedoras, los fanáticos fantasean con esa posibilidad, en especial, porque la complicidad abunda entre Shakira y Alejandro Sanz en unas fotografías y videos que se han hecho virales en las redes sociales.

Los seguidores de la cantante barranquillera y el español recordaron los años 2005 y 2007 cuando ambos lanzaron al mercado musical "La Tortura" y "Te lo agradezco, pero no", respectivamente.

Allí ambos dieron muestra de lo bien que la pasaron en grabaciones y demás compromisos que los juntaron, lo que abrió la interrogante si en realidad entre ellos hubo algo más que la amistad que se profesan.

De acuerdo con Milenio, este rumor tiene más de 15 años de vigencia puesto que para ese entonces ya se les había relacionado, a pesar que la intérprete de "Ojos así" mantuviera un sólido romance con Antonio de la Rúa.

Como era de esperarse, en ese momento ambos negaron esas habladurías indicando que ciertamente había buena química entre ambos, pero todo se mantuvo profesional.

En las piezas divulgadas a través de Twitter se observa a la artista de 43 años un poco nerviosa ante la presencia de Sanz, de 51 años, además de los halagos que este le dedicó.

“¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces", le dijo el madrileño y esposo de Rachel Valdés, conforme con el citado medio.

All the attraction, the tension… pic.twitter.com/MFfw8Yvype

— ¡Ratatá! (@WWSHAK) September 4, 2020