¿Nuevo romance en Hollywood? Captan a Emilia Clarke paseando en Londres con actor de "The Crown"

Los actores Emilia Clarke y Matt Smith fueron fotografiados disfrutando una cena en Londres y luego paseando por las calles de la capital inglesa.

Este hecho generó especulaciones sobre un posible romance entre los dos artistas, según consignó el Daily Mail. En ese sentido, recordó que ambos se conocieron el 2015 en el rodaje de la película "Terminator Génesis".

En las imágenes se ve a Clarke, la recordada Daenerys Targaryen en "Game of Thrones", compartiendo junto a Matt Smith ("Doctor Who"), quien personificó a Felipe de Edimburgo en "The Crown".

Cabe mencionar que pese a las especulaciones de la prensa británica, las fotografías solamente muestran a los dos actores disfrutando de un buen momento y sin demostraciones , luego de cenar en un restaurante en el barrio de Soho.