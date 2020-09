Among Us: te contamos cómo jugar y los trucos para tener trajes especiales gratis

En Among Us todo se trata de la confianza. Es un juego donde hay tripulantes, que deben completar misiones, mientras que personajes del equipo son impostores. Los impostores deben asesinar a todos los personajes para ganar, sin que nadie se de cuenta, pero si los descubren, ganan todos los demás.

Cada vez que se descubre y reporta un cuerpo, hay una discusión. ¿Alguien vio algo? Aquí empiezan las mentiras y traiciones. Y justamente esto es lo que hace que sea tan adictivo de jugar, llegando a más de 70.000 usuarios a nivel mundial, siendo más descargado que incluso Whatsapp.

El juego está disponible desde el 2018 y funciona en Android, Apple y PC.

Skins, trajes, mascotas y tucos para Among Us

La forma de tener algún traje gratis es a través de la versión de escritorio. Para esto hay que cambiar la fecha del compu hasta el 31 de octubre, y la zona horaria en Estados Unidos o Canadá. Así tendrás los trajes de hallowen completamente gratis.

En cuanto a las mascotas, lamentablemente hay que comprarlas. Cuestan un poco más de 3 dólares y los skins son más de 2 dólares y se espera una especie de "pase de temporada", a lo Fortnite.

En cuánto a los trucos, son simples. En general son para los impostores. No pierdas la paciencia, no vale nada llegar y matar si te van a descubrir. Sabotea la luz, es la mejor forma de asesinar sin ser visto. No mates en la administración, o el comedor, están llenos! Intenta en los reactores. No acusar por nada, te vas a ver culpable, y no estar en una actitud sospechosa.

También se viene la segunda parte de este juego, ya que no estaba en los planes la cantidad de usuarios que llegan a diario.

Nuevos mapas

Más colores para los personajes

Un nuevo chat de voz, muy necesario.

Nuevas misiones

Nuevas animaciones