El mensaje de Chris Evans tras publicar por error una foto íntima en Instagram

Chris Evans se convirtió en tendencia en redes sociales luego que subiera por error a sus historias en Instagram una fotografía en la que se veían sus genitales.

Y pese a que el rostro de "Avengers" borró rápidamente la imagen, esta se viralizó, siendo trending topic el actor en Twitter.

Dos días después de lo ocurrido, Evans publicó su primer mensaje en redes sociales, tomándose con humor la situación.

"Ahora que tengo su atención… ¡Voten el 3 de noviembre!", escribió el actor en su cuenta de Twitter, haciendo mención a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020