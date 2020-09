No se cansa: Jude Law fue padre por sexta vez

El actor británico Jude Law y su esposa Phillipa Coan, con quien contrajo matrimonio en abril del año pasado, dieron la bienvenida a su hijo. El propio intérprete compartió la feliz noticia durante una entrevista con Jimmy Fallon desde su casa en Reino Unido.

Se trata del primer retoño en común de la pareja, pero Jude Law cuenta con experiencia de sobra a la hora de cuidar de recién nacidos porque tiene cinco hijos mayores: Rafferty, de 23 años, Iris, de 19, y Rudy, de 18, fruto de su matrimonio con Sadie Frost; Sophia, de 10 años, a quien tuvo con su ex Samantha Burke; y la pequeña Ada, de 5, hija de su expareja Catherine Harding.

Además de cambiar pañales y dar mamaderas, Jude Law también se ha entretenido dedicando tiempo a la jardinería.

"Me he enamorado de mi jardín y me he dado cuenta de lo afortunado que soy de tener uno. Hemos disfrutado de una primavera maravillosa, eso ha sido lo único bueno en medio de toda esta locura, y me he obsesionado con las glicinas, que son unas plantas trepadoras con flores, que en mi casa crecen a lo largo de una barandilla", ha confesado.