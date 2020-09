Baby Yoda está de vuelta: "The Mandalorian" presenta el trailer de su segunda temporada

Este martes se dio a conocer el primer trailer de la segunda temporada de la serie "The Mandalorian".

El estreno será el próximo 30 de octubre en la plataforma de Disney+, en donde estará de vuelta el popular Baby Yoda y el actor chileno Pedro Pascal.

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/plfHssS8qG

— Star Wars (@starwars) September 15, 2020