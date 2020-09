Estrella de la WWE Sasha Banks sorprende en trailer de "The Mandalorian" y tendrá misterioso personaje

Este martes se dio a conocer el trailer de la segunda temporada de "The Mandalorian", la popular serie de Disney+ con Pedro Pascal y Baby Yoda.

Y en medio de la expectación por el adelanto, un hecho llamó la atención: la breve aparición de Sasha Banks.

La estrella de la WWE se ve apenas un segundo en el trailer, confirmando el rumor de hace unas semanas sobre su eventual participación en la serie.

La propia luchadora compartió en redes sociales el adelanto. "¡Este es el camino!", afirmó.

This is the way! https://t.co/7krT8kAZZS

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) September 15, 2020