Los hermanos Warner están de regreso: presentan el primer adelanto de la nueva versión de Animaniacs

"Somos Animaniacs, nos pagan sin trabajar". A partir del 20 de noviembre volveremos a escuchar esa canción, ya que esa fecha se estrenará la nueva versión del dibujo animado.

Los hermanos Warner estarán de vuelta cuando se estrenen nuevos episodios, los cuales saldrán en Hulu.

"¡Feliz cumpleaños Animaniacs! Para celebrar el 27º aniversario del estreno de la serie original, le ofrecemos una mirada especial detrás de escena de su elenco de voces favorito en el trabajo", señaló la plataforma de streaming a través de redes sociales, dando a conocer el adelanto.

En el registro, además de mostrar imágenes de cómo se verán Yakko, Wakko y Dot, también se muestran a los actores que hacen las voces originales de los personajes, además de los también recordados Pinky y Cerebro, quienes estarán de vuelta en la serie.

Cabe mencionar eso si que Hulu es una plataforma que se ve exclusivamente en Estados Unidos, así que no existe información por el momento si podremos disfrutar de los episodios en Chile.

— Hulu (@hulu) September 13, 2020