Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy jueves 17 en la pantalla chica

TOY STORY 3

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 19:55.

Cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por su incierto futuro. Todos acaban en una guardería donde comenzarán una serie de trepidantes y divertidas aventuras.

TIERRA DE REYES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 14:06.

Teleserie estadounidense. Cuando los hermanos Gallardo, se enteran de que su hermana menor Alma tiene una relación con Ignacio Del Junco, un hombre mucho mayor que ella, intentan separarlos, pero todo acaba abruptamente cuando Ignacio muere en extrañas circunstancias. Al día siguiente del funeral, en el cual Alma se entera que Ignacio no estaba divorciado, sino que, por el contrario estaba casado con una mujer altanera, poderosa y avasallante, quien la humilla en frente de sus hijas, ella aparece muerta. Los hermanos Gallardo, destrozados, juran venganza contra la familia Del Junco.

YETER

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:25.

Teleserie turca. Aylin ha renunciado a todo por su matrimonio con Yekta, pero sufre por el maltrato permanente de éste. Entonces, para salvar a su hijo Kaan y a la niña que viene en camino, finge la muerte de ésta en el parto y se la entrega a su hermano para que la críe. Sin embargo, Yekta descubre el engaño y transforma la vida de Aylin en un infierno.

DAMA Y OBRERO

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 16:40.

Teleserie chilena. Un obrero de la construcción y la ingeniera de la constructora y su jefa, se enamoran a pesar de sus diferencias sociales, pero deben luchar con la resistencia de su entorno y los secretos familiares que unen a ambos mundos. Protagonistas: Francisco Pérez-Bannen y María Ignacia Omegna.

PASAPALABRA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 18:30.

Entretención. Dos equipos de tres personas, donde el capitán es el participante y lo acompañan dos invitados famosos, compiten en distintos juegos que tienen como objetivo la suma de segundos para la ronda final, en la que está en disputa un premio en dinero.

BIENVENIDO A LA JUNGLA

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 20:20.

El jefe de una empresa de publicidad decide, con el fin de mejorar su rendimiento, enviar un fin de semana a sus empleados a un campamento de supervivencia en una isla, en medio de la jungla. El experimento no saldrá exactamente como estaba planeado. Con Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Kristen Schaal, Kris Van Damme, Bianca Bree, Rob Huebel, Megan Boone, Dennis Haysbert, Aaron Takahashi, Eric Edelstein, Robert Peters, Brian Tester y Mark Sherman.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 20:45.

Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

TRON: EL LEGADO

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 21:50.

Cuando Sam Flynn (Garrett Hedlund), un experto programador de 27 años, investiga la desaparición de su padre, Kevin Flynn (Jeff Bridges), se encuentra de repente inmerso en un peligroso y salvaje mundo surrealista, un mundo paralelo donde su padre ha vivido durante 25 años. Con la ayuda de una joven (Olivia Wilde), padre e hijo emprenden un viaje a vida o muerte, a través de un sofisticado universo cibernético.

EL GRAN SHOWMAN

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 22:00.

P.T. Barnum (Hugh Jackman) se entrega a su imaginación para crear el circo Barnum & Bailey en el siglo XIX. Con números musicales, artistas exóticos y hazañas, el fascinante espectáculo toma al mundo por asalto para convertirse en el mejor espectáculo de la Tierra.

MENTIRAS VERDADERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Late. Eduardo Fuentes conduce este late que combina humor, contingencia, música y actualidad y cuyos temas conversa con uno o más invitados.

DALE PLAY

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 22:30.

Un grupo de famosos divididos en dos equipos, tendrá que adivinar quién canta la canción venciendo una serie de desafíos, tales como escuchar famosas melodías o adivinar un tema reproducido diez veces más rápido o intentar cantarla en otro idioma.

VEHÍCULO 19

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 23:45.

Un hombre en libertad condicional (Paul Walker) elige el vehículo de renta equivocado y descubre que es el objetivo de una fuerza policíaca. Los policías harán cualquier cosa por evitar el testimonio de corrupción de una mujer que está en el maletero del coche.