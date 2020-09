"Llega al extremo de acusarlo de complicidad directa en abusos": hijos de exministro de la dictadura se lanzan contra "Héroes Invisibles"

Con una carta enviada a El Mercurio, los hijos de Ismael Huerta Díaz, ministro de Relaciones Exteriores en los primeros días de la dictadura, mostraron su molestia por la personificación de su padre en la serie "Héroes Invisibles", recientemente emitida por Chilevisión.

"La caracterización, además de burda e imprecisa, lo muestra como una persona de poca inteligencia y cultura, y llega al extremo de acusarlo de complicidad directa en abusos arbitrarios a terceros. Todo esto es falso e injurioso", manifestaron los familiares de Huerta sobre el personaje interpretado por el actor Cristián Carvajal y subrayaron que "sus funciones como canciller no guardaban relación con lo narrado en la serie".

Desde la familia de quien fuera canciller de Chile entre el 12 de septiembre de 1973 y el 11 de junio de 1974 reclamaron que "la situación es aún más grave si consideramos que, cuando nos enteramos de este proyecto, dos años atrás, contactamos a los productores para poner a su disposición todas las fuentes primarias y material relevante para que la serie se ajustara a la realidad. Nuestro padre publicó sus memorias en vida ("Volvería a ser marino"), donde se encuentra una narración precisa y fidedigna de sus experiencias, incluido su período como ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, solicitamos a los productores tener acceso al guión, pues usarían el nombre de Ismael Huerta. Nos respondieron que solicitarían la autorización, pero nunca más obtuvimos respuesta de ellos, pese a nuestra insistencia".

En la carta firmada por Jorge, Bernardita y Mina Huerta se estableció "todos quienes conocieron a nuestro padre, tanto en el plano social como laboral, han manifestado siempre muestras de administración y respeto por su calidad humana y profesional. Resulta lamentable que se recurra a la mentira para ensuciar la memoria de una persona que ya no está para defenderse y que no merece este ataque. No hemos pensado recurrir a la justicia, pues sabemos cómo se flan estos casos en el Chile de hoy. El único recurso que tenemos es este: manifestar públicamente nuestra indignación ante este malintencionado acto".

¿Quién fue Ismael Huerta?

Ismael Huerta Díaz, quien falleció el 9 de junio de 1997, fue un oficial de la Armada que inició su carrera política cuando Salvador Allende lo nombró ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que cumplió entre el 12 de diciembre de 1972 al 31 de enero de 1973.

Pero fue durante la dictadura cuando Huerta desarrolló la mayor parte de su carrera política. Además de ser ministro de Relaciones Exteriores desde el día posterior al Golpe de Estado hasta el 11 de julio de 1974, fue embajador de Chile ante Naciones Unidas entre el 13 de julio de 1974 hasta el 15 de mayo de 1977. Además, entre el 14 de septiembre de 1977 y el 17 de mayo de 1984 fue rector de la Universidad Técnica Federico Santa María.