La tierna postal con que Marcela Vacarezza agradeció mensajes tras anunciar que adopción de su hijo

Marcela Vacarezza junto a su marido Rafael Araneda dieron a conocer el fin de semana recién pasado que ya Benjamín es su hijo legalmente. Sí, porque la familia Araneda Vacarezza creció, con un pequeño de dos años.

Y aunque la noticia, de igual manera, tuvo críticas por parte de los usuarios de redes sociales, por el origen haitiano del niño, Vacarezza hoy agradeció las muestras de cariño.

"Quiero agradecer de todo corazón las maravillosas palabras que le han dedicado a nuestra familia. No puedo contestar a cada uno, pero los he leído y solo me queda decir gracias por tanto cariño", dijo.