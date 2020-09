Pedro Pascal comparte el famoso meme "así es la wea" tras el anuncio del retorno de The Mandalorian

Luego del anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, los fanáticos están expectantes por el regreso de Baby Yoda y Din Djarin, el personaje interpretado por Pedro Pascal.

Por lo mismo, el actor chileno aprovechó para compartir una de las clásicas bromas de los seguidores del personaje del universo Star Wars en su cuenta de Twitter la frase "así es la wea".

Así es la wea #ChileanPride #VivaChile (por favor acredite tu mismo el/ella que invento esto 🙌🤣) pic.twitter.com/RiPniVBnDQ — Pedro Pascal he/him (@PedroPascal1) September 16, 2020

En la famosa serie de Disney+, el personaje interpretado por Pascal pertenece a un clan que utiliza la frase "This is the way" o "esta es la forma".

A raíz de eso, nació un meme, el cual fue adaptado al modismo chileno por los fanáticos debido a la presencia del actor nacional.