Faloon Larraguibel reveló que gastó su 10% de la AFP en ropa: "Sí, me lo merezco"

View this post on Instagram

Saben hace más de 1 año que no me compraba ropa! 👖👗👚 Que risa me doy! 😂 Será porque soy mamá y siempre pienso en comprarle cosas a los niños o para la casa, me encanta ir al super! 😂 Pero esta vez me gaste todo el 10% en ropa para mi! Si, me lo merezco! Ustedes ya se gastaron su 10%? Y en qué? 💸 Que tengan todos unas bellas fiestas patrias pero que no se nos olvide cuidarnos! 😷 Si te cuidas tú, cuidas al resto. #Fiestaspatriaschile #queapruebenel2doretiro10% #FaloonLarraguibel #18enpandemia