"La familia que uno elige": Kel Calderón agradece el apoyo de sus amigos

Tras la polémica familiar que la rodea, Kel Calderón dedicó una emotiva publicación a sus amigos. La influencer agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus cercanos, a quienes calificó como parte de su familia.

Para esto, compartió una serie de fotografías junto a las personas más significativas para ella. Entre estos, aparecieron algunos integrantes de su iniciativa Redes en Caja, con quienes ha recorrido la capital entregando cajas de ayuda.

"Los amigos son la familia que uno ELIGE", puso Kel Calderón. "Se mueren como amo a estas personas, y me quedaron varios afuera porque insta solo me deja elegir de a 10 fotos. Pero los amo de verdad, gracias por tanto estas últimas semanas, por estar aún cuando no quiero que estén, por venir a mi casa, por sacarme a pasear, por dedicarme tanto tanto de su tiempo. Son máximos", agregó.

Tras la publicación, la influencer recibió varias muestra de apoyo. Muchas de estas apuntaron al difícil momento que enfrenta, en el marco de la polémica que involucra a su padre y a su hermano Hernán Calderón.

"Eres seca. Lucha por tus principios y no te dejes amedrentar. Un gran abrazo", "La vida te premia siempre y te regala personas maravillosas. También te quita las tóxicas, para avanzar. Abrazos de luz", y "La pura verdad. Los amigos son la familia que escogemos y que queremos por lo que ellos son. Grande Kel", fueron algunos de los comentarios.

