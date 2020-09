Como un regalo del cielo: "La Consentida de Chile" y su emotiva historia tras la nueva versión del clásico de la cueca junto a Tommy Rey, Denise Rosenthal y C-Funk

Se vienen unas nuevas Fiestas Patrias y en los oídos de muchos ya comienzan a sonar los acordes de "La Consentida", uno de los mayores clásicos de la cueca y que en este particular 18 de septiembre, marcado por la pandemia, contará con una nueva versión que trae consigo una emotiva historia.

Magdalena Atria, cantautora, actriz e hija menor de Jaime Atria Ramírez -el autor de este clásico de la cueca-, reversionó este himno folklórico junto a Tommy Rey, Denise Rosenthal y C-Funk. El resultado de ese trabajo en conjunto se estrenará este 17 de septiembre en "La Gran Fonda de Chile", evento virtual que transmitirá TVN.

"Creo que el público la va a recibir súper bien, con tremendo cariño, como siempre han recibido 'La Consentida', que es tan importante en Chile. Además, es un signo de unión y fortaleza en este mes de septiembre, en un año tan difícil por todo lo que ha sucedido. Confío en que el público va a ser receptivo a ese sentimiento de unidad y fuerza que quisimos plasmar en la versión", cuenta Magdalena, quien por ser la única heredera de Jaime Atria que siguió sus pasos artísticos es conocida como "La Consentida de Chile".

Regalo del cielo del "papá abuelo"

Sobre este cover, Magdalena Atria comenta que "es algo que hace que mi corazón esté lleno de emoción, son muchos sentimientos a la vez, porque mi viejo me ha hecho demasiada falta en la vida, demasiada… No tengo a ninguno de los dos y mi viejita murió para Fiestas Patrias, justamente cuando la música de mi papá se escucha en todos lados, así que son muchas emociones juntas".

Magdalena, que ha hecho carrera en el rock como voz de la banda Delisse, tenía 9 años cuando falleció su padre. "Fui el 'conchito' de mi viejo, me decía 'Manchoga', y fui la hija única de su segundo matrimonio que llegó cuando nadie lo esperaba y llegó a revolucionar su vida, con la que él fue como un 'papá abuelo' por la diferencia generacional, y lo lindo y especial, es que fui la única hija que siguió sus pasos artísticos", relata.

¡SE VIENE LA GRAN FONDA DE CHILE! 🤩✨ Este jueves 17 de septiembre comenzará este espectáculo en horario estelar, a las 22.30 hrs. #LaGranFondaDeChile contará con la animación de @KarendTV, y se presentará un show musical de primer nivel, con shows de artistas nacionales. pic.twitter.com/ZzAGlchfQu — TVN (@TVN) September 11, 2020

Por lo mismo, la actriz que ha participado de producciones como "La Sexóloga" expresa que "estar ahora interpretando esta versión me llena de orgullo y de alegría el corazón. De verdad siento en mí corazón que él está feliz, que me envía estos 'regaloneos' desde el cielo, como una manera de decirme: 'Mi Magdalena, mi Manchoga, no estás sola. Aquí estoy, siempre a tu lado y quiero verte feliz, quiero verte desarrollando todos tus talentos, por eso te envío estos regalo'. Así lo siento, lo escucho diciéndome eso".

La impresión de Tommy Rey

Entre los destacados artistas que acompañaron a Magdalena Atria en esta nueva versión de la "La Consentida" está Patricio Zúñiga, el hombre de la voz de La Sonora de Tommy Rey, quien cuenta que "fue muy agradable compartir con otros artistas y cuidándonos mucho por el problema que estamos pasando".

Para Tommy Rey, quien acumula vasta experiencia en reversionar canciones, "lo novedoso de esta nueva versión de 'La Consentida' es compartir con los otros cantantes, en algo tan lindo como es este tema tradicional chileno y Respetando el tema original. Creo que quedó muy bonito y agradable para el oído musical de la gente".